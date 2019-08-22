Шок: житель Ниспорен смертельно ранил сожительницу, а затем покончил с собой

Шок: житель Ниспорен смертельно ранил сожительницу, а затем покончил с собой

Жуткий инцидент произошёл в селе Валя-Трестиень Ниспоренского района. Местный житель обнаружил в доме бездыханные тела своего отца и его сожительницы с признаками насильственной смерти.

Было установлено, что 21 августа, после нескольких безуспешных звонков, 18-летний сын отправился в дом к отцу. Взломав дверь, мужчина обнаружил на кровати трупы 41-летнего отца и его 42-летней сожительницы, пишет jurnal.md.

Как заявила пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, предварительно установлено, что погибший нанёс удар ножом сожительнице, а затем совершил самоубийство.

По данному факту было инициировано расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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