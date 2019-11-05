Шок: житель Леова забил насмерть мотыгой односельчанина

Шок: житель Леова забил насмерть мотыгой односельчанина

42-летний мужчина скончался после того, как односельчанин нанёс ему несколько ударов по голове мотыгой. Трагедия произошла вчера днём в Леовском районе.

По данным местной полиции, жертва находилась в гостях у семейной пары. В какой-то момент в дом зашёл 40-летний житель того же населённого пункта и, в присутствии хозяев, нанёс гостю несколько ударов мотыгой, после чего скрылся в неизвестном направлении. Из-за полученных серьёзных травм пострадавший скончался на месте до прибытия “скорой”, пишет deschide.md.

Нападавшего удалось задержать по горячим следам. Мужчина рассказал полиции, что решился на отчаянный шаг после того, как ранее неоднократно конфликтовал с жертвой. На имя задержанного было возбуждено уголовное дело за умышленное убийство.

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