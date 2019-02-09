Шок: житель Леова расправился с супругой, а затем покончил жизнь самоубийством

Шок: житель Леова расправился с супругой, а затем покончил жизнь самоубийством

Трое детей остались сиротами после того, как их отец убил мать, а затем облил себя бензином и поджёг. Трагедия произошла накануне вечером в селе Ковурлуй Леовского района.

Глава ИП Леова Адриан Сырбу рассказал для deschide.md, что прошлой ночью 48-летний мужчина пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения. Между супругами возник конфликт, который завершился трагедией. В результате мужчина прирезал 37-летнюю супругу, а затем покончил с собой.

По словам местных жителей, у погибших было трое детей. Отец семейства находился под наблюдением в полиции за акты насилия в семье. Известно, что год назад мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, однако в тот раз его удалось спасти.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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