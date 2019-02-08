Шок: житель Криулян застрелился на глазах у своей матери

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Мужчина приехал в Криуляны навестить свою мать. Затем, по неустановленным причинам, он выстрелил себе в голову прямо на глазах у родителей. Трагедия произошла вчера вечером. Жертвой оказался 42-летний спортсмен, который работал в качестве телохранителя в Федерации тенниса Молдовы.

В местную полицию обратилась соседка женщины, в чьём доме произошла трагедия. По её словам, мужчина пришёл в подпитии и в какой-то момент выстрелил себе в голову из пистолета.

Пресс-секретарь столичного инспектората полиции Мариана Бециву рассказала deschide.md, что на месте происшествия был обнаружен пистолет “Байкал”, которым погибший владел на законных основаниях. Как удалось установить, мужчина был женат, у него остались двое несовершеннолетних детей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства трагического инцидента.