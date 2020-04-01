Шок: житель Каушан обнаружил труп соседки с рубленой раной головы

Шок: житель Каушан обнаружил труп соседки с рубленой раной головы

Инцидент произошёл сегодня утром в селе Заим Каушанского района.

Информацию для deschide.md подтвердила пресс-секретарь ИП Каушан Корина Репещук. По словам местных жителей, труп 76-летней женщины обнаружил во дворе дома сосед, который сообщил о находке в полицию. На голове у умершей была рана – предположительно, от удара топором.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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