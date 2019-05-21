Шок: житель Гратиешт подверг сексуальному насилию собственную сестру

Шок: житель Гратиешт подверг сексуальному насилию собственную сестру

Мужчину задержали после того, как на него в полицию заявил собственный отец, обвинивший сына в изнасиловании старшей сестры. Страшный инцидент произошёл вчера вечером в Гратиештах.

Пресс-секретарь городской полиции Наталья Стати сообщила deschide.md, что 33-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, надругался над своей 35-летней сестрой.

Подозреваемого задержали на 72 часа, на его имя возбуждено уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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