Шок: житель Гратиешт подверг сексуальному насилию собственную сестру

0

Мужчину задержали после того, как на него в полицию заявил собственный отец, обвинивший сына в изнасиловании старшей сестры. Страшный инцидент произошёл вчера вечером в Гратиештах.

Пресс-секретарь городской полиции Наталья Стати сообщила deschide.md, что 33-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, надругался над своей 35-летней сестрой.

Подозреваемого задержали на 72 часа, на его имя возбуждено уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.