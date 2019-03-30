Шок: житель Дрокии ограбил собственную мать, чтобы “спустить” все деньги в казино (ФОТО)

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В ночь с 28 на 29 марта сотрудникам Национального инспектората полиции сообщили, что в игорном заведении в Бельцах находится пьяный мужчина, у которого с собой находится пакет с деньгами. По прибытии на место патрульные инспекторы попросили мужчину пройти наркологическую экспертизу и вызвали оперативную группу, поскольку мужчина не смог объяснить происхождение денег.

Вскоре сотрудникам полиции передали сообщение о грабеже, случившемся в доме пожилой женщины несколькими часами ранее, пишет realitatea.md. Патрульные инспекторы обнаружили, что они совпадают с приметами находящегося в казино человека.

Подозреваемый был доставлен в Бельцкий инспекторат полиции. 46-летний житель Дрокии признался, что он был пьян, избил свою мать, забрал деньги, а затем отправился в Бельцы, чтобы играть в казино, где и потратил часть суммы.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.