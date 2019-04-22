Шок: водитель столичной маршрутки высадил 8-летнего ребёнка посреди дороги

Шок: водитель столичной маршрутки высадил 8-летнего ребёнка посреди дороги

8-летней девочке пришлось идти несколько остановок пешком, чтобы попасть домой. Водитель маршрутки №157, на которой ехала школьница, отказался везти ребёнка дальше: доставлять последнего пассажира до конечной остановки было просто невыгодно.

По словам отца девочки, семья живёт в селе Флорень Новоаненского района. Школьница почти каждый день добирается до столицы на пассажирском микроавтобусе №157. В минувшую пятницу ребёнок был вынужден выйти из транспорта на несколько остановок раньше. Водитель прокомментировал своё решение тем, что девочка оставалась последней пассажиркой в салоне. По словам главы семейства, у девочки был телефон: она позвонила маме, и та вышла дочке навстречу.

Родители девочки возмущены сложившейся ситуацией, пишет voceabasarabiei.md. К тому же, как оказалось, водитель является их односельчанином. Однако после случившегося родители так и не дождались от мужчины ни извинений, ни хотя бы желания узнать, добрался ли ребёнок до дома.

Представители транспортной компании инициировали внутреннее расследование. Водитель будет наказан после выяснения всех обстоятельств случившегося.

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