Шок! В столице три человека скончались от переохлаждения

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На улицах столицы от переохлаждения скончались три человека. Речь идёт о бездомных людях 40, 58 и 67 лет. Об этом сообщил заместитель начальника Управления полиции муниципия Кишинёв Алексей Гросу в рамках сегодняшнего заседания примарии.

Первый случай смерти был зарегистрирован 22 ноября. Тело 58-летнего мужчины было обнаружено полицейскими на улице. Следующий случай был зафиксирован спустя 2 недели на улице Дойна, а третья смерть случилась 1 декабря, передаёт publika.md.

– Два случая смерти были зафиксированы в секторе Рышкановка, один – на Буюканах, – отметил Алексей Гросу.

Он также сказал, что столичная полиция продолжает устанавливать и идентифицировать бездомных людей. С начала холодного сезона в центры временного размещения были доставлены 16 человек.