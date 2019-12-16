Шок: в столице подросток застрелился в тире

Шок: в столице подросток застрелился в тире

Несовершеннолетний скончался после того, как застрелился из пистолета своего отца. Трагедия произошла в воскресенье, 15 декабря, в тире в секторе Рышкановка.

По словам сотрудников полиции, 14-летний юноша по неизвестным причинам взял пистолет и выстрелил себе в шею, пишет deschide.md. На место происшествия прибыла “скорая”, но, к сожалению, врачи констатировали смерть подростка.

Предварительно было установлено, что оружие принадлежало отцу погибшего. Мужчина владел пистолетом на законных основаниях.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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