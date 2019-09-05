Шок: в столице парень ушёл из жизни, повесившись на дереве

0

В предсмертном сообщении, отправленном друзьям, 19-летний житель Штефан-Водэ просит прощения за свой отчаянный жест. Позже полиция обнаружит тело парня в лесополосе в столице.

Речь идет о молодом человеке, которого полиция по просьбе встревоженных родителей разыскивала с 3 сентября. Стало известно, что перед смертью парень отправил своим друзьям SMS-сообщение с просьбой о прощении и намёком на то, что он добровольно уходит из жизни.

Как сообщила deschide.md Наталья Стати, пресс-секретарь столичной полиции, мужчину нашли вчера повешенным в лесной полосе на улице Гренобля. Эксперты не обнаружили следов насильственной смерти на теле умершего. Предварительно рассматривается версия самоубийства.

Столичная полиция устанавливает обстоятельства случившегося.