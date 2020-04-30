Шок: в Рышканах на улице нашли труп молодого человека

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Бездыханное тело мужчины нашли сегодня, 30 апреля, на одной из улиц в городе Рышканы.

Согласно предварительным данным, речь идёт о 29-летнем мужчине. Он скончался до приезда скорой помощи. Согласно предварительным данным, молодого человека зарезал ножом прохожий, передаёт deschide.md.

На место происшествия прибыла оперативная группа. Полицейские устанавливают личность подозреваемого.

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