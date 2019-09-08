Шок: в Молдове мать побуждала ребенка повеситься и снимала всё на мобильный телефон

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А вторая избила приемную дочь до крови за то, что та не убралась в доме.

Два случая шокировали всю Молдову за минувшие сутки. Первый произошел в селе Печиште Резинского района. Жительница населенного пункта побуждала своего малолетнего сына повеситься. Более того, нерадивая мать снимала весь процесс на мобильный телефон. Женщина сквозь слезы объясняла мальчику, что ему нужно сделать, добавляя, что она последует его примеру сразу после того, как он уйдет из жизни.

Шокирующие кадры были размещены в соцсетях. К счастью, полиция отреагировала оперативно и мальчика удалось спасти. Сейчас ребенок находится в полной безопасности у близких родственников семьи. Мамой занимаются врачи. Завтра соберется специальная комиссия, которая решит, что делать дальше, пишет jurnal.md.

Второй шокирующий случай произошел в Калараше. Приемные родители зверски избили свою шестилетнюю дочь за то, что та не убралась дома. Кадры с плачущей девочкой, всей в крови, также разместили в соцсети.

По словам министра здравоохранения, труда и социальной защиты Аллы Немеренко, в ситуацию также вмешались полиция и социальные ассистенты. У семьи забрали всех детей и разместили их в надежном месте до выяснения всех обстоятельств и принятия решения.