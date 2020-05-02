Шок! В Леова камера видеонаблюдения “поймала” поджигателей дома (ВИДЕО)

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Двое злоумышленников проникли в чужой двор и подожгли дом. Шокирующий момент попал на камеру наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое парней разбили окно дома и влили в комнату легковоспламеняющуюся жидкость, после чего подожгли дом изнутри. Огонь быстро вспыхнул, а злоумышленников и след простыл. Инцидент произошёл поздней ночью 29 апреля в Леовском районе. Пострадал ли кто-то в результате пожара – неизвестно, предаёт publika.md.

Полиции предстоит установить личности поджигателей и выяснить мотивы преступления.

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