Шок! В Кишинёве несовершеннолетний доставлен в больницу в состоянии алкогольной комы

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Шокирующий случай произошёл несколько дней назад. Врачи госпитализировали 17-летнего юношу, который впал в алкогольную кому.

Как сообщает пресс-служба Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, бригада врачей прибыла в столичный сектор Рышкановка по вызову в связи с алкогольным отравлением. Выяснилось, что 17-летний юноша впал в алкогольную кому. Пациент был госпитализирован.

Подобный случай произошёл в Оргееве. Приятель 15-летнего подростка вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи оказали первую медицинскую помощь мальчику, получившему алкогольное отравление. Пациент был доставлен в больницу.

Стоит отметить, что во вторник, 17 сентября, Служба экстренной медицинской помощи оказала услуги 2 179 пациентам по всей стране.