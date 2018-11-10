ШОК: в Кишинёве неизвестные открыли стрельбу по троллейбусам из пневматического оружия (ФОТО)

ШОК: в Кишинёве неизвестные открыли стрельбу по троллейбусам из пневматического оружия (ФОТО)

Инцидент произошёл вчера вечером, 9 ноября, на бульваре Ренаштерий Национале столичного сектора Рышкановка, возле Цирка.

– Выстрелы из пневматического оружия были выпущены в окна двух троллейбусов, принадлежащих Управлению электротранспорта Кишинёва. На место происшествия прибыл начальник Управления Дорин Чёрный, а также экипаж полиции, – сообщает пресс-служба примэрии города.

Согласно полученной информации, неизвестный совершил 2 выстрела в окна троллейбусов маршрута №32, пишет ipn.md. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианны Бециву, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

Стоит отметить, что стоимость одного окна достигает до 8 тысяч леев. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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Комментарии (1)

  1. Читая это у меня волосы под мышками поднимаются от того что делается в КИШИНЕВЕ! Неужели МВД не может искоренить уродов – и я с уверенностью скажу что это пацаны безмозглые

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