Шок! В Кишинёве кондукторша вытолкала школьника из троллейбуса и отобрала у него проездной билет

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Женщина попросила ребёнка дать ей в руки проездной билет, а обратно не вернула. На следующей же остановке кондукторша вытолкала школьника из троллейбуса.

Ужасную историю рассказала мама пострадавшего, опубликовав в группе Facebook «Город без маршруток» пост и фотографии, на которых изображена сама кондукторша и номер троллейбуса, в котором все произошло. По её словам, инцидент случился сегодня утром в троллейбусе маршрута №24.

У ребёнка не было при себе ученического билета, он его забыл дома, поэтому показал кондукторше действительный проездной билет. Женщина попросила дать ей документ в руки, а обратно не вернула. На следующей остановке, возле третьей городской больницы в секторе Рышкановка, кондукторша вытолкала подростка из троллейбуса, в результате чего тот упал.

– Родители, знайте, что вот такие неадекватные люди у нас работают. Ребенок может до школы не доехать даже с проездным, – возмутилась мама школьника.

Маму подростка расстроил не только поступок кондукторши, но и то, что никто из пассажиров троллейбуса не заступился за школьника. А ведь вмешательство пассажиров могло бы спасти ситуацию.

К счастью, школьник догадался сфотографировать кондукторшу и номер троллейбуса. Теперь руководству Управления электротранспорта Кишинёва предстоит разобраться в ситуации и оштрафовать нарушительницу, если её вина будет доказана.