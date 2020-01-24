Шок: В Кишиневе на входе в одно из общежитий бросили младенца

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Младенца оставили вчера на входе в общежитие семейного типа на Буюканах. Его подбросили в одну из колясок, которые жильцы дома оставляют внизу.

По словам заместителя начальника столичной полиции Алексея Гросу, речь идет о мальчике. Вместе с ним была оставлена записка с датой рождения. Известно, что малыш родился в конце декабря прошлого года.

– Ребенок будет доставлен в медицинское учреждение. Правоохранительные органы принимают все меры для установления личностей его родителей, – добавил Гросу, цитируемый deschide.md.

Обстоятельства выясняются.