Шок в Кантемире: священник насиловал падчерицу и оставил ее беременной

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Житель Кантемирского района был приговорён к 12 годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Его признали виновным в изнасиловании падчерицы и взяли под стражу прямо в зале суда.

Прокурорам удалось доказать, что с январь по август 2016 года 40-летний мужчина, который являлся священником, неоднократно насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы, которая находилась на его попечении. Это происходило в тот момент, когда гражданская жена священника уходила по делам.

Правда вскрылась только тогда, когда несовершеннолетняя забеременела и ее деликатное положение было уже не скрыть. Чтобы избежать ответственности, мужчина бросил церковное дело и переехал в Кишинев вместе с падчерицей и ее матерью. Здесь он устроился работать таксистом, а сожительница, узнавшая о случившемся, попыталась скрыть это.

Вскоре ее дочь родила. В правоохранительные органы обратились врачи, которые приняли роды у девочки. Тогда по факту случившегося и было возбуждено уголовное дело, а обвинительный приговор был вынесен на днях.

Вердикт может быть обжалован, согласно закону.