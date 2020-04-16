Шок: в Кагульском районе попытались изнасиловать женщину, прикованную к постели

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38-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, проник в дом 60-летней жительницы Кагульского района и попытался изнасиловать ее. Инцидент произошёл 15 апреля.



Известно, что женщина прикована к постели. Она сопротивлялась и звала на помощь. Это спугнуло нападавшего, и он скрылся с места происшествия, пишет ziuadeazi.md.

Пострадавшей вызвали скорую помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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