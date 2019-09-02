Шок: в Италии молдаванка оставила детей на солнцепёке в запертом авто и ушла за покупками

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37-летняя гражданка Молдовы заперла в автомобиле троих детей в возрасте 6 и 2 лет, а также 6 месяцев и спокойно отправилась за покупками. Инцидент произошёл в итальянской коммуне Кастельфранко.

Мучения малышей заметили две прохожие, которые поначалу решили подождать у машины в надежде, что мать скоро вернётся. Через некоторое время безуспешного ожидания женщины вызвали полицию, пишет moldova.org.

Как пишет местная пресса, на место происшествия прибыли два экипажа патрульных. Одна бригада отправилась в супермаркет на поиски матери, а другая попыталась открыть окна, чтобы дать малышам воды.

Мать несовершеннолетних вышла из магазина через 45 минут после прибытия карабинеров и заметно удивилась происходящему. Никаких конкретных объяснений причин своего поступка женщина дать не смогла.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.