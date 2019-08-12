Шок: в Италии молдаванин убил бывшую жену, а затем покончил с собой

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47-летний молдаванин расправился с бывшей женой, а затем покончил с собой. Трагедия произошла в провинции Пезаро в итальянском регионе Марке.

Как сообщает Rotalianul.com, 42-летняя женщина была найдена задушенной в ванной. В гараже дома было найдено тело её бывшего мужа, который повесился, пишет unica.md со ссылкой на rotalianul.com.

Инцидент произошёл 11 августа. Удалось установить, что мужчина сначала избил бывшую супругу, а затем задушил её в ванной полотенцем. После содеянного он повесился в гараже.

Женщина работала сиделкой в Италии. Согласно местной прессе, супруги развелись, так как муж был очень жестоким и ревнивым и часто избивал свою жену.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.