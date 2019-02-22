Шок: в Хынчештах несовершеннолетнюю 2 года насиловал родной отец

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15-летняя жительница Хынчешт подвергалась насилию со стороны отца на протяжении двух лет. Несовершеннолетняя рассказала о происходящем знакомому, который обратился в полицию.

22-летний знакомый жертвы рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что 15-летняя девушка подверглась сексуальному насилию со стороны своего 40-летнего отца. По словам жертвы, в последний раз отец приставал к ней 17 февраля. Мать девочки работала за границей и ни о чём не подозревала, пишет realitatea.md.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.