Шок: в Единцах мужчину избили до смерти и бросили посреди улицы

Шок: в Единцах мужчину избили до смерти и бросили посреди улицы

Прошлой ночью в селе Шофрынкань Единецкого района на улице был обнаружен труп мужчины. Подозреваемого в убийстве удалось задержать по горячим следам.

По данным местной полиции, жертвой оказался 45-летний мужчина. Его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено жителями села, пишет deschide.md.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что накануне у погибшего произошёл конфликт с 20-летним знакомым. Ссора переросла в драку, в ходе которой молодой человек избил оппонента до смерти.

Подозреваемый был задержан на 72 часа, на его имя было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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