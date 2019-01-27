Шок: В Дрокии двух пенсионеров связали и избили в собственном доме

Злоумышленники вынесли из дома несколько тысяч леев, золотые украшения, а также пистолет, который нашли в сейфе. Когда воры выбегали из дома, сработала кнопка тревоги. В жилище прибыла охрана, которая обнаружила связанных хозяев и вызвала полицию.

Пенсионеров с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает преступников. Им грозит до 10 лет лишения свободы.