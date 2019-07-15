Шок: в Бричанах гость убил хозяина дома топором и выкинул тело на свалку

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Убили топором, а труп выкинули в мусорную яму за домом. Речь идёт о погибшем жителе села Тецканы Бричанского района.

Жуткий инцидент произошёл 14 июля. Как пишет deschide.md, в полицию обратился примар населённого пункта, который сообщил о трупе мужчины, найденном на свалке за домом убитого.

На теле 50-летнего умершего были обнаружены множественные следы насильственной смерти. Предварительно было установлено, что мужчину убили в спальне, а затем тело вытащили на мусорную свалку за домом. В то же время в сарае нашли предполагаемое орудие убийства – окровавленный топор. Позже было установлено, что мужчину убил 50-летний приятель, с которым жертва распивал алкогольные напитки.

Подозреваемый был задержан на 72 часа, но не признал свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.