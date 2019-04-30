Шок: в Бельцах из окна многоэтажки выпал ребёнок, пока мать спала

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Маленькая девочка выпала из окна 8-го этажа. Инцидент произошёл в Бельцах в понедельник вечером.

По словам очевидца, ребёнок выпал из окна дома по бульвару Ларисы, пишет esp.md. На место прибыла оперативная группа инспектората полиции Бельц. Полицейские выяснили, что ребёнок остался без присмотра. Мать девочки была пьяна и спала, сообщила пресс-секретарь полиции Бельц Жанна Молчанова.

– Я гулял с детьми по бульвару Ларисы, когда заметил парня, который кричал куда-то вверх. Я пытался понять, что происходит, и в этот момент увидел, как падает москитная сетка. Рядом упал ребёнок. Я подошёл к девочке, она была жива и даже в сознании. Пока ехала “скорая”, я успокаивал ребёнка, гладил по голове. Девочка упала на спину на траву. Видимо, помогло то, что у неё маленький вес, земля мягкая и трава — это смягчило удар, – рассказал непосредственный очевидец произошедшего.

В тяжёлом состоянии ребёнка доставили в больницу. Врачи пытаются спасти жизнь девочки.