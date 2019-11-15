Шок: труп убитого мужчины пролежал в квартире 4 дня

Шок: труп убитого мужчины пролежал в квартире 4 дня

Мужской труп 4 дня пролежал в запертой квартире на улице Н. Димо в секторе Рышкановка. Преступление произошло в ночь с 9 на 10 ноября, а тело было обнаружено лишь вчера, 14 ноября.

По словам Светланы Скрипник, пресс-секретаря столичной полиции, жертвой убийства стал мужчина 60 лет. Его задушил друг, с которым жертва вместе распивала алкогольные напитки, пишет deschide.md.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате механического удушья. Подозреваемого в убийстве задержали на 72 часа. Им оказался приятель погибшего, который задушил друга в ходе пьяной ссоры.

Последний признал свою вину. На его имя было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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