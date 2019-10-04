Шок: сотни человек, включая граждан Молдовы, находились в трудовом рабстве в Испании (ВИДЕО)

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Крупная операция испанских властей состоялась после целого года расследований. Прокуратура отправила в тюрьму 16 человек, в том числе 5 бизнесменов, которые держали сотни граждан Молдовы и Румынии в трудовом рабстве.

Мужчины и женщины, даже целые семьи находились в неописуемо ужасающих условиях – спали на полу, на грязных матрасах, среди крыс, а некоторые из них жили в палатках, возведённых из пластиковых листов. Днём нелегалов заставляли работать в полях.

По сообщениям местной прессы, пишет unica.md, операция по поимке преступников началась ещё летом 2019 года, когда испанские полицейские обнаружили недалеко от города Фуэрте-дель-Рей автомобиль, забитый нелегальными мигрантами.

В ходе расследования выяснилось, что некая организация, состоящая из граждан Румынии, эксплуатировала соотечественников и заставляла их работать в Испании в нечеловеческих условиях. Нелегалы получали лишь десятую часть обещанной зарплаты, из которой им приходилось оплачивать размещение, еду и даже воду.

Каждую группу работников контролировал член преступной сети. Одна из жертв трудового рабства даже сообщила о случае сексуального насилия, пишет источник.

За последние 3 года около 600 человек стали жертвами ОПГ, из которых личности 145 были установлены. На задержанных были открыты уголовные дела за торговлю людьми, отмывание денег и создание организованной преступной группы.