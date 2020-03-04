Шок! Синигур признал, что он не комбатант, и рассказал, почему разбил дверь правительства (ВИДЕО)

Шок! Синигур признал, что он не комбатант, и рассказал, почему разбил дверь правительства (ВИДЕО)

Василе Синигур, мужчина, который разбил булавой стеклянную дверь правительства во время протеста 2 марта, признал, что он не ветеран конфликта на Днестре. Он также впервые рассказал, почему сделал это.

– Я пришел с комбатантами, потому что я патриот. У меня болит душа за страну, за всё болит. Кто-то из участников протеста сказал мне, что в здании правительства находятся Смирнов и Красносельский. Я подошел ближе и увидел их обоих. Я быстро ориентируюсь в пространстве, всё произошло за секунды. Игорь Смирнов был в полуметре от двери. Когда я хотел его ударить, он быстро отошел. Предателей я буду ставить на место, – сказал Синигур. 

Как пишет voceabasarabiei.md, ранее мужчина неоднократно появлялся на публичных мероприятиях с булавой. На его имя возбуждено уголовное дело.

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