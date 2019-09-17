Шок! Семейный врач из столичной поликлиники распространял психотропные препараты, приобретаемые по собственным рецептам (ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой муниципия Кишинёв задокументировали деятельность группы людей, причастных к продаже наркотиков в форме медикаментов с психотропным эффектом. Стоимость найденных, а также проданных подозреваемыми наркотиков составляет 10 000 леев.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в результате расследования правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 31 и 54 лет, один из которых работает семейным врачом в медицинском центре муниципия Кишинёв. Подозреваемые разработали схему, согласно которой продавали потребителям наркотиков препараты с психотропным эффектом.

Согласно материалам дела, врач выписывал рецепты на имена третьих лиц и лично приобретал в аптеках психотропные препараты, которые впоследствии передавал своему сообщнику на продажу. В рамках расследования офицеры произвели несколько контрольных закупок и приобрели таблетки Алпразомал и ампулы Трамадол.

В результате обысков, проведённых в домах подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли 83 таблетки Алпразомал и 29 ампул Трамадола, а также большое количество рецептов, в которых значились препараты с психотропным эффектом.

Подозреваемые признали свою вину. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.