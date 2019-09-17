Шок! Семейный врач из столичной поликлиники распространял психотропные препараты, приобретаемые по собственным рецептам (ВИДЕО)

Шок! Семейный врач из столичной поликлиники распространял психотропные препараты, приобретаемые по собственным рецептам (ВИДЕО)

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой муниципия Кишинёв задокументировали деятельность группы людей, причастных к продаже наркотиков в форме медикаментов с психотропным эффектом. Стоимость найденных, а также проданных подозреваемыми наркотиков составляет 10 000 леев.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в результате расследования правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 31 и 54 лет, один из которых работает семейным врачом в медицинском центре муниципия Кишинёв. Подозреваемые разработали схему, согласно которой продавали потребителям наркотиков препараты с психотропным эффектом.

Согласно материалам дела, врач выписывал рецепты на имена третьих лиц и лично приобретал в аптеках психотропные препараты, которые впоследствии передавал своему сообщнику на продажу. В рамках расследования офицеры произвели несколько контрольных закупок и приобрели таблетки Алпразомал и ампулы Трамадол.

В результате обысков, проведённых в домах подозреваемых, полицейские обнаружили и изъяли 83 таблетки Алпразомал и 29 ампул Трамадола, а также большое количество рецептов, в которых значились препараты с психотропным эффектом.

Подозреваемые признали свою вину. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md