Шок! Разлагающийся труп нашли в куче мусора в детском лагере Новоаненского района

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Разлагающийся труп обнаружили в баке с отходами на территории детского лагеря. Чудовищная находка была сделана сегодня, 18 мая, в селе Хырбовэц Новоаненского района.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции и спасатели, которые извлекли труп из бака. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 59-летний мужчина, передаёт deschide.md.

Причина смерти мужчины и все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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