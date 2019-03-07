ШОК: просроченные и гнилые продукты нашли в столовой, “кормившей” учеников в Тогатино (ФОТО)

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) обнаружили в столовой «Adolescența» гнилую картошку и свеклу, а также печенья с истекшим сроком годности. Кроме того, продукты хранились в неподходящих условиях. Соответствующие выводы содержатся в отчете о проверке НАБПП.

Инспекторы проверили столовую в школе коммуны Тогатино после того, как 5 марта там отравились 12 учеников. Дети были госпитализированы в муниципальную клиническую детскую больницу инфекционных заболеваний, двое из них помещены в реанимацию. После этого инцидента НАБПП организовало проверку в столовой, в результате которой было обнаружено множество нарушений. Источники портала deschide.md передали в редакцию фотографии, на которых зафиксированы нарушения.

Так, судя по изображениям, в столовой хранилось печенье, срок годность которого истёк 19 января 2019 года. Молочные продукты находились в отключённом холодильнике. А рядом с молоком хранилось и мясо, что не соответствует нормам хранения пищевых продуктов. Кроме этого, вместо масла повара столовой использовали маргарин, а это не допускается правилами питания для детей. А свекла и картошка уже не первый день находятся в процессе гниения. Рыба в столовой почему-то хранится не отдельно, а в куче с куриным мясом.

Напомним, что 5 марта в муниципальную детскую клиническую больницу инфекционных заболеваний было госпитализировано 10 детей в возрасте от 7 до 15 лет с признаками пищевого отравления. Двое из несовершеннолетних были направлены в реанимацию в тяжёлом состоянии. Согласно предварительным выводам, ученики отравились после того, как поели в школьной столовой в пригороде Тогатино. Сегодня стало известно, что ещё два ученика были доставлены в больницу с симптомами отравления.

Муниципалитет приостановил деятельность продовольственного комбината сектора Чеканы «Adolescența», который поставляет еду в гимназию Тогатино и другие школы столицы, до тех пор, пока не будет установлена причина отравления. Лабораторные анализы будут готовы через 5 дней.