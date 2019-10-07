Шок: после семейной ссоры итальянец зарезал жену-молдаванку, оставив троих собственных детей полусиротами (ВИДЕО)

0

Итальянец убил свою жену, уроженку Молдовы, недалеко от дома её сестры, расположенного в одном из населённых пунктов Италии. Супруги поругались, после чего гражданка Молдовы забрала детей и ушла.

По данным итальянской прессы, 36-летняя молдаванка возвращалась домой с работы, а возле дома сестры её поджидал 47-летний супруг, от которого она ушла несколько дней назад. Мужчина подождал, когда женщина припарковалась, после чего она вышла из машины, подошла к дому, в этот момент он напал на неё и нанёс несколько ножевых ранений. Затем злоумышленник сбежал, передаёт protv.md.

Сестра пострадавшей вызвала скорую помощь, но приехавшие на место происшествия врачи лишь констатировали смерть. Стоит отметить, что у убитой и подозреваемого было трое детей, все девочки. В момент убийства они находились в доме тёти и спали.

По данным итальянской прессы, ранее у мужчины уже были проблемы с законом.