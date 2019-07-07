Шок: Полицейские случайно остановили трактор в Каушанах и обнаружили в прицепе труп

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Шокирующий случай в Каушанах. Мужчина и его сын были пойманы полицией в момент перевозки трупа в прицепе трактора. Инцидент произошел вчера, 6 июля, в селе Киркэешть.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Каушан Корины Репещук, трое мужчин в возрасте 30, 34 и 57 лет распивали спиртные напитки дома у последнего. Внезапно между ними произошел конфликт. 57-летний мужчина взял лом и начал бить им 34-летнего собутыльника, который скончался от полученных ударов.

Чтобы спрятать следы преступления, убийца и его сын погрузили труп в прицеп трактора, намереваясь вывезти тело за пределы села. Планам помешали полицейские, которые остановили транспортное средство для проверки.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет тюрьмы или тюремное заключение, пишет unimedia.info.