Шок: несовершеннолетнюю жительницу Леова принуждали сняться в порнофильме

Шок: несовершеннолетнюю жительницу Леова принуждали сняться в порнофильме

14-летнюю девушку из Леова принуждали сняться в порнофильме. Девушка познакомилась со злоумышленником в социальной сети.

Фильм с непристойным содержанием был размещён на порносайте. Немногим позже изображения попали и в Instagram.

По информации местной полиции, видео было снято в заброшенном доме. Было возбуждено уголовное дело по факту детской порнографии. Правоохранительные органы предпринимают меры по задержанию преступника, передаёт deschide.md.

Предварительно было установлено, что несовершеннолетняя познакомилась с неизвестным мужчиной в социальной сети и выслала ему несколько фотографий, на которых она без одежды. Позже незнакомец начал её шантажировать и попросил снять видео, которое впоследствии было размещено на порносайте, – рассказал начальник инспектората полиции Леова Адриан Сырбу.

Пострадавшей несовершеннолетней была оказана психологическая помощь. Сотрудники правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры для установления личности преступника.

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