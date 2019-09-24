Шок! На территории школы в Тирасполе этим утром убили человека

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Сегодня утром около 7:00 на территории школы № 12 в Тирасполе неизвестный в упор расстрелял занимавшегося на спортплощадке мужчину. Свидетелем убийства стал сторож школы, который вызвал милицию. Очевидцы говорят, что слышали 10 выстрелов.

В настоящее время территория школы оцеплена, на месте работают правоохранители. Собаки пытаются найти след убийцы, который скрылся на велосипеде или на мопеде. Одет он был в тёмную одежду. На месте преступления обнаружены стреляные гильзы.

Личность убитого устанавливается. Это мужчина атлетического телосложения, на вид ему больше 40. Вероятно, это житель окрестных домов, который занимался спортом утром на школьной площадке, пишет novostipmr.com.

Занятия в самой школе идут в обычном режиме.