Шок: на территории Больницы скорой помощи лежал окровавленный мужчина, а врачи проходили мимо (ВИДЕО 18+)

Шок: на территории Больницы скорой помощи лежал окровавленный мужчина, а врачи проходили мимо (ВИДЕО 18+)

Шокирующий инцидент был заснят вчера на территории Больницы скорой помощи. Очевидец запечатлел лежащего на асфальте мужчину в крови, которому никто из врачей не спешил оказать помощь. 

В комментариях к видеозаписи разгорелась настоящая дискуссия. Из одного из них стало понятно, что произошло на самом деле.

– Я свидетель. Врач из “скорой” даже не подошла, потому что сказала, что едет по вызову к другому пациенту. Люди проходили и всем было всё равно! Этот мужчина вышел из Больницы скорой помощи, ему стало плохо и он упал лицом вниз. Единственный человек, кто ему помог, – парень, который снимал это, – написала одна из пользовательниц соцсети. 

О состоянии мужчины ничего не известно. Администрация больницы пока не прокомментировала инцидент.

ВНИМАНИЕ, ВИДЕО 18+! ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!! 

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