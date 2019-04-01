ШОК: На лестничной площадке столичного дома нашли повешенной гражданку Германии

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Женщина была найдена повешенной сегодня утром на лестничной площадке одного из жилых домов в Кишинёве.

Полиции удалось установить, что погибшей было 35 лет, родом она из Германии, но долгое время проживала в Молдове, пишет publika.md. Бездыханное тело обнаружил мужчина, который проживает в соседнем подъезде.

Стоит отметить, что ранее иностранка предпринимала попытки суицида. Она пыталась свести счёты с жизнью, выпив смертельную дозу таблеток, но тогда её удалось спасти.

Органы правопорядка ведут расследование.