Шок: на Ботанике в салоне авто нашли труп женщины

0

Страшную находку обнаружили прошлой ночью на заднем сидении автомобиля, принадлежавшего жертве. Инцидент произошёл на улице Н. Титулеску на Ботанике.

Как рассказала deschide.md сотрудник пресс-службы столичной полиции Наталья Стати, 9 июля родственники жертвы обратились в полицию с заявлением о том, что женщина вышла из дома утром и не вернулась. Было установлено, что погибшая при жизни была замужем, у неё остались двое детей – 8 и 2 лет.

Стати уточнила, что труп 32-летней женщины был найден на заднем сидении микроавтобуса Mercedes Vito. Врачи обнаружили на теле жертвы множественные признаки насильственной смерти. Предварительно было установлено, что женщину задушили.

Полиция проводит расследование случившегося.