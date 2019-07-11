Шок: на Ботанике в салоне авто нашли труп женщины

Страшную находку обнаружили прошлой ночью на заднем сидении автомобиля, принадлежавшего жертве. Инцидент произошёл на улице Н. Титулеску на Ботанике.
Как рассказала deschide.md сотрудник пресс-службы столичной полиции Наталья Стати, 9 июля родственники жертвы обратились в полицию с заявлением о том, что женщина вышла из дома утром и не вернулась. Было установлено, что погибшая при жизни была замужем, у неё остались двое детей – 8 и 2 лет.
Стати уточнила, что труп 32-летней женщины был найден на заднем сидении микроавтобуса Mercedes Vito. Врачи обнаружили на теле жертвы множественные признаки насильственной смерти. Предварительно было установлено, что женщину задушили.
Полиция проводит расследование случившегося.
Facebook Комментарии