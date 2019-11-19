Шок: мужчину из Хынчешт убили и подожгли в собственном доме

Шок: мужчину из Хынчешт убили и подожгли в собственном доме

Обгоревший труп 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в частном доме в Хынчештском районе.

Трагедия произошла 18 ноября, передаёт jurnal.md. В полицию обратился сосед жертвы, который заметил, что соседское жилище полыхает.

По словам сотрудника пресс-службы ИП Хынчешт Кристины Викол, в доме было найдено обугленное тело мужчины с множественными травмами в области головы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

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