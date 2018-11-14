Шок: молдаванка выбросила своего мёртвого ребёнка в туалет

Шокирующий случай произошёл вчера в селе Фэлештий Ной. 22-летняя девушка родила мёртвого ребенка, после чего выбросила тельце в туалет во дворе.

Полицию вызвал родственник девушки, который приехал в гости и застал девушку в постели в тяжёлом состоянии. Как сообщает unimedia.info, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело ребёнка в туалете рядом с домом.

Полиция заявляет, что молодая женщина не состояла на учёте у врача. В настоящее время она находится в реанимации Фалештской районной больницы.

Известно, что девушка происходит из социально уязвимой семьи. Её сожителя не было дома, когда женщина родила. У пары уже есть ребёнок в возрасте 1 года и 3 месяцев.