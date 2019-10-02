Шок! Итальянские карабинеры нашли тело младенца в чемодане гражданки Молдовы

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В итальянском городе Валло-делла-Лукания карабинеры обнаружили в квартире гражданки Молдовы тело мертвого новорожденного ребенка, которое находилось в чемодане.

Как сообщает агентство РИА Новости, правоохранители произвели обыск после того, как получили соответствующую информацию из местной больницы, куда работавшая в Италии сиделкой женщина была доставлена на машине скорой помощи в связи с сильным кровотечением. Врачам сразу же стало ясно, что к ним за помощью обратилась роженица, и они поставили об этом в известность карабинеров. Прокуратура Валло-делла-Лукания открыла следственное дело по факту смерти ребенка, передаёт tv8.md.

– С точки зрения расследования всех обстоятельств данного дела, сейчас прежде всего необходимо выяснить, родился ли ребенок мертвым или речь идет о гибели живого малыша. Мы уже дали соответствующие полномочия медицинскому эксперту, который сегодня проведет вскрытие, – сообщил прокурор Антонио Риччи.