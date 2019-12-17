Шок: грузовик насмерть сбил 9-летнюю девочку в Яловенах

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9-летняя девочка скончалась после того, как её сбил грузовик MAZ. Трагедия произошла сегодня во второй половине дня возле школы искусств в Яловенах.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Яловен Сильвии Ветку, девочка переходила дорогу по «зебре». Её сбил грузовик, за рулём которого находился 64-летний мужчина. От полученных травм девочка скончалась до приезда скорой помощи, передаёт deschide.md.

Водитель грузовика прошёл тест на алкоголь, который выявил, что он находился в трезвом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель задержан на 72 часа.