Шок: двое детей из Оргеева попали в больницу с ожогами рук после отцовского “наказания”

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Двое братьев 7 и 9 лет были госпитализированы с сильными ожогами после того, как отец мальчиков заставил их держать руки над зажжённой газовой плитой. Трагедия произошла в минувший вторник в одном из сёл Оргеевского района.

По данным полиции, мужчину раздражало то, что дети постоянно подбегали к плите. В какой-то момент он схватил их за обе руки и вытянул над огнём, а после начал детей бить. После случившегося дети сами позвонили в службу 112, пишет jurnal.md.

Пострадавших доставили в детскую клиническую больницу “Эмилиан Коцага” в Кишинёве с ожогами третьей степени обеих рук. После инцидента отец детей сбежал из дома, однако вскоре его нашли полицейские и доставили в психиатрическую больницу в Оргееве.

Полиция проводит расследование трагического случая.