Шок для жительницы Комрата: из её крана течёт вода с червями (ВИДЕО)

Женщина пожаловалась, что у неё дома из крана течёт вода с червями. Впервые это произошло полтора месяца назад, сейчас история повторилась.

По словам комратчанки, вода в её дом, который расположен на улице Ферапонтьевская, поступает из централизованной водопроводной системы, администрируемой предприятием «Су-Канал», пишет gagauzinfo.md.

– Я уже не в первый раз набираю воду с крана, и там плавают то ли черви, то ли головастики. Наверное, уже полтора месяца прошло, как я впервые заметила такое в стакане с водой. Второй раз заметила в душе. Третий раз увидел муж. Тогда мы и решили снять это на видео и обратиться в СМИ, – рассказала женщина.

Она отметила, что звонила по этому вопросу в МП «Су-Канал», но ей никто не ответил. Руководитель предприятия Вера Гагауз не стала отрицать того, что такая проблема могла возникнуть, но уверила, что это единичный случай.

-Водопроводные сети в Комрате – старые, но проблема не в этом. Где-то если есть такое, это по причине того, что трубы не закольцованы и там тупиковая сеть. Если где-то поблизости была авария, собралась грязь и все. А так в городе нет такой проблемы, – сказала чиновница.

Она также заверила, что ситуацию исправит хлорирование воды по всему городу Комрат, которое «Су-канал» намерен провести уже через две недели. Работы продлятся в течение недели. Все это время жители города будут оставаться без воды.