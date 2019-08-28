Шок: девочка из Хынчешт умерла после того, как помыла голову средством от вшей

Шок: девочка из Хынчешт умерла после того, как помыла голову средством от вшей

Девятилетняя девочка из села Красноармейское Хынчештского района скончалась, а вторая девочка, десяти лет, была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Обе несовершеннолетние получили отравление после того, как нанесли на волосы средство от вшей.

Трагедия произошла вчера, 27 августа. По данным полиции, девочки остались без присмотра взрослых и в это время помыли волосы средством от вшей. Обе несовершеннолетние проживали с 66-летней женщиной, которая является бабушкой одной из них. Мамы девочек работают за границей, передаёт publika.md.

По данному факту возбуждено уголовное расследование. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.

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