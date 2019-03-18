ШОК: Детей из Молдовы продавали в Греции, прикрывая это участием в танцевальном фестивале

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Два жителя Резинского и Кагульского районов подозреваются в торговле детьми. Они организовали и перевезли 59 несовершеннолетних в Грецию под предлогом участия в международном танцевальном фестивале.

Прибыв в Грецию, дети танцевали на корабле и в разных заведениях, передает IPN со ссылкой на Elita TV. По словам главы Центра по борьбе с торговлей людьми Национального инспектората по расследованиям Лилиана Левандовского, расследование по данному делу началось в июле 2018 года, а недавно в двух районах и в столичном муниципии были проведены обыски в домах вовлеченных лиц. Доставленные в Грецию для предполагаемого фестиваля дети выступали на концертах, развлекали людей во время круизов и в разных заведениях. На фестиваль, о котором были проинформированы родители, дети так и не попали.

Лилиан Левандовский отметил, что субъекты имеют статус подозреваемых, но не были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело за торговлю детьми, а виновным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

По словам источника, крайне важно, чтобы родители подробно информировались, когда дают согласие на то, чтобы их дети выезжали на фестивали за границу, о мероприятиях, организаторах и условиях проживания и проезда. Родители также должны убедиться, что несовершеннолетние прибыли в пункт назначения и что согласованная программа соблюдается.