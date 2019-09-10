Шок: Чёрная вода идёт из кранов жителей Калараша

Шок: Чёрная вода идёт из кранов жителей Калараша

Жители города Калараш возмущены тем, что из их кранов течёт чёрная вода. По словам горожан, проблема возникла после ремонтных работ.

На два дня некоторым жителям города отключили воду, однако её подключению люди не порадовались – из крана потекла вода чёрного цвета, передаёт unimedia.info.

– Два дня ждали воду, а в конце получили «кристальную» воду. Спасибо большое ЖКХ Калараш, – написал один из жителей города в соцсети.

Представители «Apă Canal» в Калараше пока не прокомментировали ситуацию.

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