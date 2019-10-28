Шок: бельчанка выпала из автобуса и попала в реанимацию (ФОТО)

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Жительница села Сингурень Рышканского района выпала из рейсового автобуса “Бельцы-Корлатены- Сингурень” и попала в реанимацию. Инцидент произошёл 27 октября.

Как сообщила пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова, при повороте вблизи выезда из Бельц из автобуса на обочину выпала 53-летняя женщина. Пострадавшая выпала из переполненного транспорта на спину и получила черепно-мозговую травму, пишет esp.md.

Пострадавшую доставили на “скорой” в клиническую больницу Бельц. Пациентку поместили в отделение реанимации. Её состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.